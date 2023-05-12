В НИУ ВШЭ заявили о необходимости создания нормативной базы использования СИМ

В России возникла необходимость разработки и утверждения достаточно строгих, но прозрачных и понятных правил использования моноколес, электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

По его словам, причиной пересмотра действующей концепции безопасности дорожного движения стало массовое распространение СИМ в крупных населенных пунктах. Михайленко полагает, что необходимо обозначить нормативно-технические требования к индивидуальному электротранспорту, поступающему в продажу в России, для всеобщей безопасности.

Декан добавил, что ряд видов такого транспорта придется если не запретить вовсе, то существенно ограничить места их использования из-за опасности для самого пользователя.

Михайленко подчеркнул, что должно быть как можно меньше возможностей для неоднозначной трактовки закона, например, не следует вводить дифференциацию на возрастные категории для запрета передвижения по тротуарам на электросамокатах.

Вместе с тем он уточнил, что регулированием использования СИМ сейчас частично занимаются сервисы аренды. В частности, у каждого электросамоката есть и «медленные» зоны, и ограничения скорости, чего нельзя сказать о частном электротранспорте. Некоторые из его видов могут разгоняться до 100 км/ч и более, причем эта скорость никак не регулируется. Еще сложнее ситуация с моноколесами — они не столь сильно распространены, как электросамокаты, но гораздо менее устойчивы при полном отсутствии средств безопасности для пользователя.

В заключение Михайленко отметил, что теперь по тротуарам, пешеходным и велодорожкам можно будет передвигаться на СИМ не тяжелее 35 кг и со скоростью до 25 км/ч. Все остальные СИМ должны двигаться по правой стороне дороги на участках для движения велосипедистов, при этом для них действует ограничение скорости 60 км/ч. Также такие СИМ должны быть оборудованы фарами и тормозной системой, а управлять ими смогут лица не моложе 14 лет.

