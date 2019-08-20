Стала известна основная версия происшествия с А321 в Жуковском

Неправильное отпугивание птиц рассматривается в качестве приоритетной версией происшествия с лайнером А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в подмосковном Жуковском. Об этом рассказал источник РИА ФАН. В Следственном комитете полагают, что оборудование, которое издаёт крики хищных птиц, давно морально устарело.

При этом. по данным источника, комиссия пока не рассматривает свалку в качестве причины ЧП. Сейчас эксперты стараются выяснить внезапный наплыв птиц в аэропорту. Отмечается, что диспетчеры, которые обслуживают полосу Лётно-исследовательского института имени Громова, которая используется воздушной гаванью, до этого не жаловался на засилье пернатых.

Тем временем, уже 73 пассажира А321 получили компенсационные выплаты от «Уральских авиалиний», пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Остальные заявления пока обрабатываются. Самолет совершил аварийную посадку прямо на кукурузное поле возле Жуковского 15 августа.

Лайнеру пришлось экстренно садиться из-за попадания чаек в двигатели при взлёте. ЧП обошлось без жертв. Всего на борту было более двухсот пассажиров. В больницу пришлось лечь только одной женщине, сегодня ее выписали.

