Названо лучшее средство защиты аэропортов от птиц

«В основной массе стран безотказно работает соколиная служба. Соколы живут в аэропортах, и в определённое время их выпускают. Их наличие там создаёт такой эффект, что туда ни одна птица не залетает. Эти соколы сжирают не только птиц, но и мелких животных. Ничего лучше в плане защиты от птиц человечество не создало. А в “Жуковском” этого нет. А почему? Всё дело в деньгах. Один такой сокол стоит не меньше миллиона долларов. Дорогое удовольствие», — рассказал Трунов.

Напомним, попадание птиц в оба двигателя самолёта А-321 стало причиной экстренной посадки судна 15 августа. Грамотные действия пилотов и наличие подходящей площадки для посадки спасли жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.



