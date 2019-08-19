Названо лучшее средство защиты аэропортов от птиц

Адвокат Игорь Трунов рассказал НСН, почему в «Жуковском» нет соколиной службы. 

Лучшей защитой аэропортов от птиц, создающих риск катастрофы, во всём мире признана соколиная служба. Об этом рассказал в пресс-центре НСН президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов. Однако стоимость такой зашиты от пернатых, по его словам, высока.

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«В основной массе стран безотказно работает соколиная служба. Соколы живут в аэропортах, и в определённое время их выпускают. Их наличие там создаёт такой эффект, что туда ни одна птица не залетает. Эти соколы сжирают не только птиц, но и мелких животных. Ничего лучше в плане защиты от птиц человечество не создало. А в “Жуковском” этого нет. А почему? Всё дело в деньгах. Один такой сокол стоит не меньше миллиона долларов. Дорогое удовольствие», — рассказал Трунов.

Напомним, попадание птиц в оба двигателя самолёта А-321 стало причиной экстренной посадки судна 15 августа. Грамотные действия пилотов и наличие подходящей площадки для посадки спасли жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.


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ФОТО: pxhere.com
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