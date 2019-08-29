Минтранс выделит на защиту самолетов от птиц почти 6 млн рублей

Министерство транспорта собирается выделить из федерального бюджета 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц. Эти средства пойдут на разработку новой системы орнитологической безопасности. Известно, что на сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы.

Предполагается, что разработчики системы при создании механизма для отпугивания птиц от взлетно-посадочных полос должны найти подходы к собственникам аэропортов и обсудить нюансы. Также в России сравнят имеющиеся системы в США, Европе и в других странах.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс их Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Причиной инцидента стало попадание стаи птиц в двигатели самолета. На борту находились 226 пассажиров. Только благодаря высокому профессионализму пилотов самолет удалось благополучно посадить без шасси и с полными баками.