«Уволятся все»: Вину за ложные штрафы призвали не вешать на инспекторов
Инспекторы, выписывая штрафы, не могут отсмотреть все фото-и видеоматериалы, обычно это делает система, которая очень часто сбоит, заявил НСН Антон Шапарин.
Если ввести административную ответственность для инспекторов за ошибочно выписанные автомобильные штрафы, тогда из Госавтоинспекции побегут последние сотрудники, и система контроля полностью рухнет. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Депутаты внесут в Госдуму межфракционный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для владельцев автомобилей по фото- и видеоматериалам, пишет РИА Новости. Речь идет о штрафе для инспекторов в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей. Шапарин объяснил, почему это губительная идея.
«Жизнь показывает, что такие инициативы нежизнеспособны. Конечно, ошибочные штрафы иногда выставляются. Мне, например, буквально на днях пришло два штрафа за одно и то же нарушение. Один я обжалую, а второй - оплачу. Если ввести ответственность, то из соответствующих подразделений Госавтоинспекции поголовно уволятся все сотрудники, которых там и так дефицит. Мы столкнемся с тем, что у нас система контроля на дорогах развалится полностью. Поэтому любые подобные изменения должны быть максимально продуманы. Безусловно, нам нужно упрощать систему обжалования штрафов и делать это на основании портала Госуслуг. Она не должна зависать и должна быть доступна всегда и везде. Если ты с чем-то не очень согласен, то два нажатия кнопки, краткое описание - и все», - рассказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в ошибочных штрафах крайне редко виноваты должностные лица, а чаще всего за это ответственны сбои в системе отсмотра фото- и видеоматериалов.
«Я думаю, что это исчезающе малый процент инспекторов - ниже статпогрешности. У нас все штрафы выписывают должностные лица, но понятно, что они не могут отсмотреть все фото-и видеоматериалы. Поэтому привлекаются инструменты анализа фото-и видеоматериалов, и технологии зачастую дают сбой. Вообще, в идеальном мире нам нужно было бы резко нарастить количество сотрудников ЦАФАПов с тем, чтобы они более внимательно осматривали фото-и видеоматериалы. Тогда количество ошибок сильно снизится. Но это упирается в необходимость раздувать штат той же самой Госавтоинспекции, а денег на это, я думаю, что нет», - подытожил он.
Ранее глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН заявил, что пешеходы являются виновниками половины всех аварий, поэтому их надо серьезнее штрафовать за нарушение правил дорожного движения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Шувалов пообещал москвичам аномально теплый ноябрь
- Число погибших в ДТП с участием трамвая в Туле выросло до пяти
- Чек на медуслуги снизится на 80% из-за единого стандарта страховых продуктов
- Авиационная опасность объявлена в Орловской области
- Дело возбуждено против экономиста, иноагента Иноземцева
- «Уволятся все»: Вину за ложные штрафы призвали не вешать на инспекторов
- Беспилотник сбили на границе Калужской и Московской областей
- «Набросится с лопатой?»: Как Кончаловский с Зюгановым поссорились из-за сериала
- Руководство «Гарант-Инвест» арестовали по делу о махинациях на 7 млрд рублей
- Умер бывший мировой рекордсмен в прыжках с шестом Пентти Никула
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru