«Жизнь показывает, что такие инициативы нежизнеспособны. Конечно, ошибочные штрафы иногда выставляются. Мне, например, буквально на днях пришло два штрафа за одно и то же нарушение. Один я обжалую, а второй - оплачу. Если ввести ответственность, то из соответствующих подразделений Госавтоинспекции поголовно уволятся все сотрудники, которых там и так дефицит. Мы столкнемся с тем, что у нас система контроля на дорогах развалится полностью. Поэтому любые подобные изменения должны быть максимально продуманы. Безусловно, нам нужно упрощать систему обжалования штрафов и делать это на основании портала Госуслуг. Она не должна зависать и должна быть доступна всегда и везде. Если ты с чем-то не очень согласен, то два нажатия кнопки, краткое описание - и все», - рассказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что в ошибочных штрафах крайне редко виноваты должностные лица, а чаще всего за это ответственны сбои в системе отсмотра фото- и видеоматериалов.