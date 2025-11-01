Путин присвоил послу РФ на Маврикии, журналистке Зейналовой дипломатический ранг

Бывшая телеведущая уехала работать дипломатическим представителем на островное государство в Индийском океане в октябре 2024 года. Указ о её назначении был подписан в сентябре. Зейналова с 2016 года была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ, она также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале.

По совпадению в октябре 2024 года Маврикий объявил о завершении процесс деколонизации, которая продолжалась более 50 лет. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», государство достигло договоренности с Великобританией о передаче острова Чагос в юрисдикцию Маврикия.

