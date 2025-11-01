Число погибших в ДТП с участием трамвая в Туле выросло до пяти

Число жертв дорожной аварии с участием трамвая в Туле выросло до пяти человек. Один пострадавший в ДТП умер в больнице, проинформировало областное министерство здравоохранения через соцсети.

Авария произошла утром 31 октября. Столкнулись сошедший с рельсов трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. На месте погибли четыре человека. По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, не менее 20 человек травмированы. По последней информации, число пострадавших выросло до 25.