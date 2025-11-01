Число погибших в ДТП с участием трамвая в Туле выросло до пяти
Число жертв дорожной аварии с участием трамвая в Туле выросло до пяти человек. Один пострадавший в ДТП умер в больнице, проинформировало областное министерство здравоохранения через соцсети.
Авария произошла утром 31 октября. Столкнулись сошедший с рельсов трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. На месте погибли четыре человека. По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, не менее 20 человек травмированы. По последней информации, число пострадавших выросло до 25.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Следственный комитет назвал причину ДТП с шестью погибшими на трассе в Орловской области. По данным ведомства, смертельная авария произошла из-за микроавтобуса Toyota Ipsum, который выехал на встречную полосу движения.
ДТП произошло 31 октября в Свердловском районе на федеральной автодороге «Орел-Тамбов» с участием двух легковых автомобилей и грузовика с щебнем. Одну из легковушек засыпало щебнем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Шувалов пообещал москвичам аномально теплый ноябрь
- Число погибших в ДТП с участием трамвая в Туле выросло до пяти
- Чек на медуслуги снизится на 80% из-за единого стандарта страховых продуктов
- Авиационная опасность объявлена в Орловской области
- Дело возбуждено против экономиста, иноагента Иноземцева
- «Уволятся все»: Вину за ложные штрафы призвали не вешать на инспекторов
- Беспилотник сбили на границе Калужской и Московской областей
- «Набросится с лопатой?»: Как Кончаловский с Зюгановым поссорились из-за сериала
- Руководство «Гарант-Инвест» арестовали по делу о махинациях на 7 млрд рублей
- Умер бывший мировой рекордсмен в прыжках с шестом Пентти Никула
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru