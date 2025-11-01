Чек на медуслуги снизится на 80% из-за единого стандарта страховых продуктов
Василий Власов заявил НСН, что набор рекомендованных дополнительных медицинских исследований при том или ином заболевании часто съедает большую часть денег клиента за медстраховку.
Если страховые медорганизации смогут на основании исследования организма конкретного клиента корректно указать необходимые платные анализы и откажутся от оплаты необязательных, то клиент сможет сэкономить до 80%. Об этом НСН рассказал вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
Банк России ожидает создания проекта единого стандарта страховых продуктов до конца текущего года, заявила на пресс-конференции 24 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, стандарт призван защитить клиентов от переплат и снизить поводы для отказа в выплатах со стороны страховщиков. По данным ЦБ, уровень выплат по отношению к взносам по кредитному страхованию почти у половины игроков рынка минимален, а с отказами в возмещении сталкивается каждый третий клиент. Власов раскрыл, как граждане сэкономят на медицинской страховке.
«Если речь идет о системе здравоохранения, то клиента от переплаты могут защитить только ограничения страховыми компаниями выплат в лечебные учреждения, сделанные на основании чекапа. При каждом заболевании есть свои клинические рекомендации. Там указан набор обязательных видов медицинской помощи, исследований, которые должны быть назначены, и дополнительный набор, который может быть назначен в случае обоснования. То есть, если страховые медицинские организации корректно смогут указать количество обязательных назначений, за которые взимается плата, готовы будут за них платить и не будут оплачивать необоснованные назначения, тогда не будет избыточного назначения диагностик. Для потребителя это будет означать снижение чека, иногда даже на 80%», - рассказал он.
Ранее председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил НСН, что передача полномочий страховых медорганизаций региональным фондам ОМС приведет к серьезному социальному дисбалансу и падению качества медпомощи.
