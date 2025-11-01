Если страховые медорганизации смогут на основании исследования организма конкретного клиента корректно указать необходимые платные анализы и откажутся от оплаты необязательных, то клиент сможет сэкономить до 80%. Об этом НСН рассказал вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

Банк России ожидает создания проекта единого стандарта страховых продуктов до конца текущего года, заявила на пресс-конференции 24 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, стандарт призван защитить клиентов от переплат и снизить поводы для отказа в выплатах со стороны страховщиков. По данным ЦБ, уровень выплат по отношению к взносам по кредитному страхованию почти у половины игроков рынка минимален, а с отказами в возмещении сталкивается каждый третий клиент. Власов раскрыл, как граждане сэкономят на медицинской страховке.