Объявлен короткий список номинации «Лучшая аудиокнига» ХХ сезона «Большой книги»

Организаторы национальной литературной премии «Большая книга» обнародовали короткий список номинации «Лучшая аудиокнига». В него включено пять произведений.

В шорт-листе значатся: Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной», чтец - Владимир Левашев; Леонид Юзефович «Журавли и карлики», чтец - Алексей Багдасаров; Гузель Яхина «Дети мои», чтец - Александр Клюквин; автобиография Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания», её прочитали сам художник и актер Владимир Кошевой. Также на премию будет претендовать аудиокнига «Тоннель» Яны Вагнер. В данном случае чтецами выступили актриса Виктория Исакова, телеведущий Кирилл Радциг, сама писательница и другие.

Шеф-редактор «Литрес» назвала фаворитов «Большой книги»

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности на соискание номинации «Лучшая аудиокнига» было выдвинуто 25 аудиокниг, записанных на основе произведений, которые стали лауреатами премии «Большая книга» (1 – 3 место), а также в номинации «Народное голосование» в период с 2006 по 2024 год включительно.

Совет экспертов в номинации «Лучшая аудиокнига» возглавляет актриса, режиссер, директор «Театра на Таганке» Ирина Апексимова. Национальная литературная премия «Большая книга» вручается с 2006 года. Победитель получает три миллиона рублей, второй лауреат – 1,5 миллиона, третий – один миллион рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: предоставлено пресс-службой Национальной литературной премии "Большая книга"
ТЕГИ:ЛитератураКнигиПремия

Горячие новости

Все новости

партнеры