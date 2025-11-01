Объявлен короткий список номинации «Лучшая аудиокнига» ХХ сезона «Большой книги»

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности на соискание номинации «Лучшая аудиокнига» было выдвинуто 25 аудиокниг, записанных на основе произведений, которые стали лауреатами премии «Большая книга» (1 – 3 место), а также в номинации «Народное голосование» в период с 2006 по 2024 год включительно.

Совет экспертов в номинации «Лучшая аудиокнига» возглавляет актриса, режиссер, директор «Театра на Таганке» Ирина Апексимова. Национальная литературная премия «Большая книга» вручается с 2006 года. Победитель получает три миллиона рублей, второй лауреат – 1,5 миллиона, третий – один миллион рублей.

