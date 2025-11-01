Введение административной ответственности за неправомерный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.

Депутаты внесут в Госдуму межфракционный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для владельцев автомобилей по фото- и видеоматериалам, сообщает РИА Новости. Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей, для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Гусев считает, что за каждый выписанный штраф отвечает конкретное должностное лицо.