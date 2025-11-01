Дикие суммы: Сотрудников ГАИ накажут за ошибочные штрафы водителям
Когда выписывается огромное количество штрафов в автоматическом режиме, никто сверку реального номера машины с тем, кому выписывается штраф, не производит, заявил в разговоре с НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Введение административной ответственности за неправомерный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.
Депутаты внесут в Госдуму межфракционный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для владельцев автомобилей по фото- и видеоматериалам, сообщает РИА Новости. Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей, для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Гусев считает, что за каждый выписанный штраф отвечает конкретное должностное лицо.
«Существует такая проблема, когда людям приходят штрафы за нарушение ПДД, а потом оказывается, что на фото не их машина. В чем причина, понять сложно, но дело в том, что в этом документообороте задействовано огромное количество программного обеспечения. Фотография автомобиля с камер подверстывается под протокол. В любом случае есть ответственное лицо, которое этот штраф выписывает. Когда выписывается огромное количество штрафов в автоматическом режиме, никто сверку реального номера машины с тем, кому выписывается штраф, не производит, но это точно не проблема автовладельца и водителя. Введение ответственности за неправильно выписанный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы», - подчеркнул депутат.
По его словам, сколько сейчас в России выписывается неправомерных штрафов не знают даже в ГАИ.
«Сколько сейчас выписывается неправомерных штрафов в России точно не знает никто. Можно взять судебную статистику, но она не отражает всего масштаба бедствия, потому что не все обращаются. Многие соглашаются оплатить мелкий штраф. Кроме того, в этой судебной статистике учтены и другие обращения по поводу незаконности штрафов или отмены штрафов. Даже у ГАИ не существует таких данных, потому что для того, чтобы эту статистику собрать, им нужно проверить соответствие всех выписанных протоколов с фотографиями. Этого никто делать, конечно, не будет. Я думаю, что многие попадали в такую историю», - добавил Гусев.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН раскритиковал новые устройства ГИБДД для контроля скорости.
