Экономиста Иноземцева объявили в розыск по уголовному делу

Прокуратура Московской области проинформировала, что ранее Иноземцев дважды в течении года привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ по иноагентам. Он распространял свои материалы в соцсетях и на видеохостинге без требуемого указания информации о своем статусе иноагента. В дальнейшем он продолжил эту практику.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владислав Иноземцев уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. При этом он остается членом научного совета НКО «Российский совет по международным делам». Он автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США.

