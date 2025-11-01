Экономиста Иноземцева объявили в розыск по уголовному делу

Экономист Владислав Иноземцев, признанный Минюстом РФ иностранным агентом, объявлен в розыск в рамках уголовного дела. Такую информацию распространила через соцсети пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Как заявили в ведомстве, организован сбор доказательной базы. Ранее, 1 ноября стало известно о возбуждении в отношении доктора экономических наук уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Певицу Монеточку заочно арестовали за невыполнение обязанностей иноагента

Прокуратура Московской области проинформировала, что ранее Иноземцев дважды в течении года привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ по иноагентам. Он распространял свои материалы в соцсетях и на видеохостинге без требуемого указания информации о своем статусе иноагента. В дальнейшем он продолжил эту практику.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владислав Иноземцев уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. При этом он остается членом научного совета НКО «Российский совет по международным делам». Он автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Уголовное ДелоЭкономикаИноагенты

Горячие новости

Все новости

партнеры