Долговые обязательства Москвы превысили 180 млрд рублей

Долговые обязательства российской столицы превысили на сегодня 180 миллиардов рублей, при этом никаких экстремальных нагрузок по погашению и обслуживанию долга не наблюдается. Такую информацию озвучила на заседании Московской городской думы глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова. В Мосгордуме рассматривается проект бюджета города на 2026 год и плановый трехлетний период.

Как уточнила Зяббарова, 80 млрд рублей из этой суммы составляют долговые обязательства по ценным бумагам Москвы, которые были выпущены в 2021 году. При этом трехлетние облигации уже погашены. Действуют пятилетние и семилетние ценные долговые бумаги.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», другая составляющая госдолга Москвы приходится на инфраструктурные бюджетные кредиты. Они с 2022 года регулярно привлекаются из федерального бюджета РФ.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
