Ранее сообщалось, что это выступление артиста вызвало неоднозначную реакцию публики. Зрители отмечали, что исполнитель курил на сцене и выражался нецензурно, хотя мероприятие имело возрастное ограничение 12+. Лепс уточнил, что не следит за слухами и бросил едкое словцо в сторону недовольных.

«Я занимаюсь своим делом, кому-то это нравится, кому-то нет, это обычный процесс. Есть недовольные, да и ... (чёрт) с ними. Есть ряд артистов, для которых мат - форма изречения на концерте. Я даже знаю нескольких депутатов, которые разговаривать не могут. Если кому-то на концерте не понравилось мое выступление, 2 часа 55 минут, я могу сказать, что на следующем концерте у меня будет 1 час 50, чтобы они не расстраивались. Стоимость билетов подниму», - заявил он на церемонии вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заметил, что мат является неотъемлемой частью русского языка. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он напомнил, что попытки запретить мат предпринимались еще во времена Екатерины II, однако они не увенчались успехом.

