Лепс пообещал поднять цену билетов на свои концерты и обматерил хейтеров
После скандала вокруг выступления во Владивостоке Григорий Лепс заявил НСН, что не обращает внимания на негативные высказывания о своей работе.
Певец Григорий Лепс рассказал специальному корреспонденту НСН, что поднимет стоимость билетов на свои выступления после скандала вокруг концерта во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что это выступление артиста вызвало неоднозначную реакцию публики. Зрители отмечали, что исполнитель курил на сцене и выражался нецензурно, хотя мероприятие имело возрастное ограничение 12+. Лепс уточнил, что не следит за слухами и бросил едкое словцо в сторону недовольных.
«Я занимаюсь своим делом, кому-то это нравится, кому-то нет, это обычный процесс. Есть недовольные, да и ... (чёрт) с ними. Есть ряд артистов, для которых мат - форма изречения на концерте. Я даже знаю нескольких депутатов, которые разговаривать не могут. Если кому-то на концерте не понравилось мое выступление, 2 часа 55 минут, я могу сказать, что на следующем концерте у меня будет 1 час 50, чтобы они не расстраивались. Стоимость билетов подниму», - заявил он на церемонии вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заметил, что мат является неотъемлемой частью русского языка. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он напомнил, что попытки запретить мат предпринимались еще во времена Екатерины II, однако они не увенчались успехом.
