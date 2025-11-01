Синоптик Шувалов пообещал москвичам аномально теплый ноябрь
Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что ноябрь будет на 5 градусов теплее нормы, а в предстоящие выходные обойдется почти без осадков.
Ноябрь порадует жителей Центральной России температурой на несколько градусов выше нормы. Об этом НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Судя по первой декаде, он будет теплый. Прогноз достаточно уверенно дает хорошую аномалию на 4-5 градусов выше нормы, которая, скорее всего, будет сохраняться весь месяц. Когда это резкое тепло сменится каким-то непродолжительным похолоданием, пока сказать сложно», - обнадежил он.
Также синоптик рассказал, что в ближайшие праздничные выходные жителей столичного региона ждет умеренно теплая погода с температурой от +4 до +9 градусов, при этом праздничный вторник, скорее всего, будет дождливым.
«Будут и дожди, и тепло. Фронтальная зона с умеренными дождями уже отошла на восток. Поэтому завтра у нас погода преимущественно без осадков. Да, облачная, да, не слишком теплая, но ветер уже с северо-восточного перейдет на южный, и температура ночью и днем будет где-то +4…+6 и может подняться до +7 градусов. День должен обойтись без осадков. Таким же будет и 3 ноября - примерно +7…+8 градусов и, наверное, опять обойдется без дождя. Что касается вторника, то здесь опять дождь, может быть, не такой продолжительный и сильный, какой был 31 октября, но все-таки будет. При этом при сохранении юго-западного и южного ветра температура будет градусов на 5 выше, чем она должна быть по климату в эти дни ноября. То есть порядка +7…+9 градусов в дневные и в ночные часы», - рассказал он.
Ранее, 15 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил НСН, что водителям уже пора менять летнюю резину на шипованную.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru