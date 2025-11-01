«Судя по первой декаде, он будет теплый. Прогноз достаточно уверенно дает хорошую аномалию на 4-5 градусов выше нормы, которая, скорее всего, будет сохраняться весь месяц. Когда это резкое тепло сменится каким-то непродолжительным похолоданием, пока сказать сложно», - обнадежил он.

Также синоптик рассказал, что в ближайшие праздничные выходные жителей столичного региона ждет умеренно теплая погода с температурой от +4 до +9 градусов, при этом праздничный вторник, скорее всего, будет дождливым.

«Будут и дожди, и тепло. Фронтальная зона с умеренными дождями уже отошла на восток. Поэтому завтра у нас погода преимущественно без осадков. Да, облачная, да, не слишком теплая, но ветер уже с северо-восточного перейдет на южный, и температура ночью и днем будет где-то +4…+6 и может подняться до +7 градусов. День должен обойтись без осадков. Таким же будет и 3 ноября - примерно +7…+8 градусов и, наверное, опять обойдется без дождя. Что касается вторника, то здесь опять дождь, может быть, не такой продолжительный и сильный, какой был 31 октября, но все-таки будет. При этом при сохранении юго-западного и южного ветра температура будет градусов на 5 выше, чем она должна быть по климату в эти дни ноября. То есть порядка +7…+9 градусов в дневные и в ночные часы», - рассказал он.

Ранее, 15 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил НСН, что водителям уже пора менять летнюю резину на шипованную.

