Директор «Новой Голландии» уволилась после слов мужа о теракте в «Крокусе»

Шатуновская покинула должность в понедельник, 25 марта. Ее муж не имел отношения к деятельности проекта, сообщила пресс-служба «Новой Голландии» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сама Шатуновская осудила слова супруга и назвала его высказывания чудовищными и несовместимыми с человечностью.

Скриншоты с комментариями мужчины ранее опубликовали в СМИ. В одном из высказываний он задался вопросом, почему террористы атаковали «Крокус», а не Кремль.

По последним данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

