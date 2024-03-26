«Без референдумов!»: В России спорят о возращении смертной казни после теракта

«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», - отметил он.

Смертную казнь в России нужно ввести для террористов, сексуальных маньяков, а также за шпионаж и измену Родине, заявил бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в интервью НСН.

«В Конституцию не нужно вносить никаких изменений, она этот вопрос не регулирует, она закрепляет общее право человека на жизнь, статья 20-я. Но это не значит, что в отношении террористов не должны применяться меры... Есть соответствующее ограничение любого права и любой свободы. Расходы на содержание террористов – пожизненные. Также на определенном этапе им может быть заменено наказание. Террористы, убив столько людей, должны сполна рассчитаться перед Богом за эти многочисленные жертвы. Также сексуальные маньяки… Такие люди утрачивают божественное и естественное право на жизнь. С учетом военного времени, смертную казнь также нужно ввести за шпионаж и измену Родине», – сказал Скуратов.

Экс-генпрокурор отметил, что смертная казнь будет иметь важное профилактическое значение: иной раз она будет останавливать негодяев. Также он отметил, что, как минимум, нужно будет внести изменения в Уголовный кодекс РФ, но менять при этом Конституцию не обязательно.

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Но поддержали подобное ужесточение наказания не все. Так, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что считает смертную казнь слишком мягким наказанием для террористов.

«Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же», - предложила она в своем Telegram-канале.

Со своей стороны, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с НСН подчеркнул, что нельзя спешить с принятием решения о возвращении смертной казни в России.

«Сама постановка вопроса, которая предполагает однозначный ответ, на мой взгляд, ошибочна, преждевременна и несерьезна. Это слишком сложный вопрос, чтобы, восклицая "да" или "нет", его решить. Это не вопрос для немедленного голосования, надо изучить последствия возможного введения смертной казни, все факторы, которые будут влиять на это решение. Когда в обществе все сводится к тому: "да" или "нет", - это ошибка. Это слишком серьезно, чтобы так отвечать на этот вопрос. Нельзя спешить с принятием решения», - сказал Фадеев.