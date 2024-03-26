«Без референдумов!»: В России спорят о возращении смертной казни после теракта
Вячеслав Володин заявил, что решения Конституционного суда было бы достаточно в вопросе возвращения смертной казни. В Кремле и Конституционном суде от комментариев воздержались.
После страшного теракта в «Крокус Сити Холле» в России вновь заговорили об отмене моратория на смертную казнь. Мнения на этот счет традиционно разделились, но в Госдуме пообещали провести обсуждения по спорному вопросу.
Одним из первых об этом после трагедии заговорил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, который заявил журналистам, что фракция «проработает» вопрос о возвращении смертной казни в России.
«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана, и будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — подчеркнул он.
ОСТАНОВИТЬ НЕГОДЯЕВ
Уже известно, что «Справедливая Россия - За правду» будет настаивать на проведении в Единый день голосования 2024 референдума о возвращении смертной казни, заявил лидер партии Сергей Миронов. Отмену моратория на смертную казнь поддержал и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
За возвращение смертной казни также выступили зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Так, Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Медведев похвалил «всех, кто ловил» подозреваемых в нападении. По словам политика, виновных «надо убить».
«И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных... Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил зампред Совбеза.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Кремль не участвует в дискуссии об отмене моратория на смертную казнь.
«Мы в настоящий момент не принимаем участия в... дискуссии», - кратко заметил он.
Со своей стороны, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Конституционный суд не допускает исключений и возможности отмены моратория на смертную казнь.
Сам Конституционный суд пока воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, передает РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения Конституционного суда было бы достаточно в вопросе возвращения смертной казни.
Как отметил политик, в проведении референдума для введения высшей меры наказания нет необходимости. При этом Володин подчеркнул, что тема смертной казни требует обсуждения, необходимо провести анализ всех принятых решений.
«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», - отметил он.
Смертную казнь в России нужно ввести для террористов, сексуальных маньяков, а также за шпионаж и измену Родине, заявил бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в интервью НСН.
«В Конституцию не нужно вносить никаких изменений, она этот вопрос не регулирует, она закрепляет общее право человека на жизнь, статья 20-я. Но это не значит, что в отношении террористов не должны применяться меры... Есть соответствующее ограничение любого права и любой свободы. Расходы на содержание террористов – пожизненные. Также на определенном этапе им может быть заменено наказание. Террористы, убив столько людей, должны сполна рассчитаться перед Богом за эти многочисленные жертвы. Также сексуальные маньяки… Такие люди утрачивают божественное и естественное право на жизнь. С учетом военного времени, смертную казнь также нужно ввести за шпионаж и измену Родине», – сказал Скуратов.
Экс-генпрокурор отметил, что смертная казнь будет иметь важное профилактическое значение: иной раз она будет останавливать негодяев. Также он отметил, что, как минимум, нужно будет внести изменения в Уголовный кодекс РФ, но менять при этом Конституцию не обязательно.
ИЗУЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
Но поддержали подобное ужесточение наказания не все. Так, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что считает смертную казнь слишком мягким наказанием для террористов.
«Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же», - предложила она в своем Telegram-канале.
Со своей стороны, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с НСН подчеркнул, что нельзя спешить с принятием решения о возвращении смертной казни в России.
«Сама постановка вопроса, которая предполагает однозначный ответ, на мой взгляд, ошибочна, преждевременна и несерьезна. Это слишком сложный вопрос, чтобы, восклицая "да" или "нет", его решить. Это не вопрос для немедленного голосования, надо изучить последствия возможного введения смертной казни, все факторы, которые будут влиять на это решение. Когда в обществе все сводится к тому: "да" или "нет", - это ошибка. Это слишком серьезно, чтобы так отвечать на этот вопрос. Нельзя спешить с принятием решения», - сказал Фадеев.
При этом он отметил, что решение надо принимать с учетом «войны с Западом» и запроса общества. Он также напомнил о судебных ошибках, отметив, что в России в этой связи «есть нарекания».
«Точной цифры по судебным ошибкам нет, но, мягко говоря, есть нарекания», - заключил собеседник НСН.
Опасность введения смертной казни в России заключается в том, что следствие и суд, мягко говоря, не близки к совершенству при исполнении своих обязанностей. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин. По словам Жорина, судьям часто приходится брать на себя ответственность, по сути «верить на слово следователям».
22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, пострадали более 150, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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