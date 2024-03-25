Мужа экс-директора «Новой Голландии» задержали за слова о «Крокусе»

Мужчину задержали сотрудники центра «Э» МВД России. Он собирался покинуть Россию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конашенка подозревают в написании постов с признаками экстремизма. В одном из высказываний он задался вопросом, почему террористы атаковали «Крокус, а не Кремль».

После появления скриншотов постов мужа в СМИ Шатуновская покинула пост директора «Новой Голландии». Высказывания супруга она назвала чудовищными и несовместимыми с человечностью.

По последним данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

