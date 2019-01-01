Увеличить рождаемость в России поможет заграница
Врач-гинеколог рассказала НСН, как стране преодолеть демографическую яму.
Количество женщин фертильного возраста в течение ближайших пяти лет снизится на четверть. Об этом заявил первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Об этом он рассказал на сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции» на ПМЭФ.
Вовченко рaсскaзaл, что блaгодaря введению дополнительных мер по стимулировaнию рождaемости в России нaблюдaлaсь положительнaя тенденция до 2015 годa. Тогдa более чем нa треть увеличилaсь рождaемость. Тaкже, по его словaм, более чем нa 10% снизились покaзaтели по смертности. Однако замминистра пояснил, что за последующие годы в период с 2016 по 2018 годы достигнутый результат ухудшился на 15%.
Врач-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в эфире НСН, что Россия до сих пор ощущает влияние демографического спада перестроечной эпохи.
«Не думаю, что тенденция будет развиваться. Она будет сглаживаться. Мы с коллегами отмечаем, что в репродуктивный возраст вступили очень малые когорты женщин. Это результат 90-х годов ХХ века, когда произошел демографический спад, связанный с экономической и политической нестабильностью в стране. Соответственно, у малочисленных групп женщин родится и меньшее число детей», - заявила медик.
По мнению эксперта, решение жилищной и экономических проблем в России положительно повлияет на рост рождаемости в стране.
«Одним из главных критериев для появления детей в семье сегодня является прочная экономическая основа. В противном случае семья, которая рожает первенца, может оказаться за чертой бедности, потому что на время декрета ей придется жить не на две, а только на одну зарплату. Эта ситуация может сломать желание иметь других детей.
Во время встречи с президентом РФ в 2004 году демографы назвали главный социальный фактор для роста рождаемости – собственное жилье. На мой взгляд, материнский капитал в данном случае не поможет. Он сыграет роль в регионах, где многодетные семьи являются частью культурной традиции – на Кавказе, в Чечне. В целом в провинции выплаты от государства за рождение детей помогут, например, приобрести квартиру или дом, но в мегаполисах жилищную проблему молодой семьи они не решат. А население Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока и других крупных городов больше численности отдельных областей», - отметила Любовь Ерофеева.
Гинеколог убеждена, что ликвидировать последствия демографического провала могут русские и их потомки, живущие сегодня за пределами современной России, если вернутся на родину.
«Культурные установки россиян тоже не способствуют росту демографии. Семья, которая запланировала рождение двоих детей, вряд ли заведет третьего. А темпы потери населения в России требуют, чтобы у пары было не менее троих детей. Выход один – призывать вернуться на родину русскоязычных людей, живущих на территории бывших советских республик. Иного способа помочь России не вижу», - сказала эксперт.
Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН выступил против «отцовского» капитала.
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