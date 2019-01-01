Количество женщин фертильного возраста в течение ближайших пяти лет снизится на четверть. Об этом заявил первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Об этом он рассказал на сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции» на ПМЭФ.

Вовченко рaсскaзaл, что блaгодaря введению дополнительных мер по стимулировaнию рождaемости в России нaблюдaлaсь положительнaя тенденция до 2015 годa. Тогдa более чем нa треть увеличилaсь рождaемость. Тaкже, по его словaм, более чем нa 10% снизились покaзaтели по смертности. Однако замминистра пояснил, что за последующие годы в период с 2016 по 2018 годы достигнутый результат ухудшился на 15%.

Врач-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в эфире НСН, что Россия до сих пор ощущает влияние демографического спада перестроечной эпохи.

«Не думаю, что тенденция будет развиваться. Она будет сглаживаться. Мы с коллегами отмечаем, что в репродуктивный возраст вступили очень малые когорты женщин. Это результат 90-х годов ХХ века, когда произошел демографический спад, связанный с экономической и политической нестабильностью в стране. Соответственно, у малочисленных групп женщин родится и меньшее число детей», - заявила медик.