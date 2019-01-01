Демограф поспорил с главой РПЦ о пользе запрета абортов
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития заявил НСН, что запрет абортов не даст стране новые рождения.
Запрет абортов в России мог бы дать стране прирост в миллион человек в год, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости. По его словам, через десять лет население России увеличилось бы до 156 миллионов человек. Достичь же таких темпов роста существующими мерами материальной поддержки материнства, по его мнению, не представляется возможным.
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН не согласился со святейшим. Единственным путём повышения рождаемости он назвал насаждение культа многодетной семьи государством.
«Цифры, конечно, сугубо оценочные. На самом деле, скорее всего, такой динамики ожидать не следует. Если считать, что каждый несовершённый аборт даст нам новое рождение, похожая динамика может быть. Но проблема в том, что запрет не даст нам новых рождений и прекращения абортов. Не говоря уже о том, что аборты станут частично криминализированы, и будет более усиленно проводиться контрацептивная политика. Надо понимать, что основным ограничителем повышения рождаемости в России является устоявшаяся установка на малодетность — один-два ребёнка. Поэтому главным двигателем повышения рождаемости может быть только одно: культ многодетной семьи», — заверил Крупнов.
Он напомнил главе РПЦ, как некоторое время назад им была предложена идея решения проблемы законодательным путём. Однако, по его словам, её реализация затянулась, а сам закон трансформировался до неузнаваемости. Собеседник НСН предложил патриарху задать вопрос законодателям, почему так вышло, и призвать их к ответу. Без давления на государство в этом вопросе, по его словам, не обойтись.
«Патриарх Кирилл выступил в прошлом году с прекрасной идеей сделать федеральный закон о статусе многодетных семей, который бы стал первой ступенькой к такой национальной идее, как культ многодетности. Но прошло полтора года, закона нет, его давно уже переименовали и извратили. По большому счёту, в том виде, в котором он есть, это будет абортивный закон. Поэтому, мне кажется, главное на сегодняшний день — политическое давление на государство с целью создания культа многодетной семьи. Начиная с простого, чтобы церковь спросила — где этот закон, почему он извращён? Мне кажется, эти “политические аборты” не менее опасны и наносят больший ущерб рождаемости, чем всё остальное», — заключил Крупнов.
Добавим, в действующем законодательстве поддержка многодетных семей регламентируется региональными законами. По мнению экспертов, льготы и пособия в субъектах РФ разнятся, что не позволяет назвать поддержку материнства равной для всех граждан страны.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене