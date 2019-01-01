Демограф поспорил с главой РПЦ о пользе запрета абортов

Он напомнил главе РПЦ, как некоторое время назад им была предложена идея решения проблемы законодательным путём. Однако, по его словам, её реализация затянулась, а сам закон трансформировался до неузнаваемости. Собеседник НСН предложил патриарху задать вопрос законодателям, почему так вышло, и призвать их к ответу. Без давления на государство в этом вопросе, по его словам, не обойтись.

«Патриарх Кирилл выступил в прошлом году с прекрасной идеей сделать федеральный закон о статусе многодетных семей, который бы стал первой ступенькой к такой национальной идее, как культ многодетности. Но прошло полтора года, закона нет, его давно уже переименовали и извратили. По большому счёту, в том виде, в котором он есть, это будет абортивный закон. Поэтому, мне кажется, главное на сегодняшний день — политическое давление на государство с целью создания культа многодетной семьи. Начиная с простого, чтобы церковь спросила — где этот закон, почему он извращён? Мне кажется, эти “политические аборты” не менее опасны и наносят больший ущерб рождаемости, чем всё остальное», — заключил Крупнов.

Добавим, в действующем законодательстве поддержка многодетных семей регламентируется региональными законами. По мнению экспертов, льготы и пособия в субъектах РФ разнятся, что не позволяет назвать поддержку материнства равной для всех граждан страны.

