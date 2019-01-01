Демографы раскритиковали идею «отцовского» капитала

«Этого абсолютно недостаточно для повышения рождаемости. Но любую выплату, которая выступает инструментом поддержки многодетной семьи, надо приветствовать. Как бы она ни называлась, на каком бы основании ни была введена. Однако если мы хотим подчеркнуть роль семьи, нам нужно уходить от «материнского» и «отцовского» капитала, сделать его просто «семейным». Зачем разделять мать, отца, в каком-то смысле их противопоставлять?» - задается вопросом демограф.

По его мнению, чтобы решать проблему, нужно подходить к ней комплексно. «Мы должны организовать как национальную идею культ многодетной семьи – трое и более детей. Для этого нужно особенно стимулировать рождение четвертого ребенка, «три плюс один». На него нужно выделять в удвоенном размере. И в целом надо повышать размер семейного капитала. Средства для этого в стране есть», - заключил он.

Ранее Юрий Крупнов в эфире НСН раскритиковал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о запрете абортов ради повышения рождаемости.

