Демографы раскритиковали идею «отцовского» капитала
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития в эфире НСН рассказал, как нужно поддерживать многодетную семью.
Ввести в России еще одну субсидию для поддержки многодетной семьи предложила Общественная палата России. Как пишут СМИ, там предложили за рождение третьего ребёнка в семье выплачивать еще и «отцовский» капитал. Эта выплата должна быть сопоставима с материнским капиталом, который сейчас составляет 453 тыс. рублей.
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН выступил против «отцовского» капитала.
«Этого абсолютно недостаточно для повышения рождаемости. Но любую выплату, которая выступает инструментом поддержки многодетной семьи, надо приветствовать. Как бы она ни называлась, на каком бы основании ни была введена. Однако если мы хотим подчеркнуть роль семьи, нам нужно уходить от «материнского» и «отцовского» капитала, сделать его просто «семейным». Зачем разделять мать, отца, в каком-то смысле их противопоставлять?» - задается вопросом демограф.
По его мнению, чтобы решать проблему, нужно подходить к ней комплексно. «Мы должны организовать как национальную идею культ многодетной семьи – трое и более детей. Для этого нужно особенно стимулировать рождение четвертого ребенка, «три плюс один». На него нужно выделять в удвоенном размере. И в целом надо повышать размер семейного капитала. Средства для этого в стране есть», - заключил он.
Ранее Юрий Крупнов в эфире НСН раскритиковал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о запрете абортов ради повышения рождаемости.
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