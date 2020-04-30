Уткин ответил на угрозу Соловьева расправиться с ним

Комментатор также заявил, что ходит по Москве без охраны, тогда как Соловьева, утверждает Уткин, сопровождают два телохранителя. Он предположил, что это связано с тем, что телеведущий положительно относится к итальянскому диктатору Бенито Муссолини.



«Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной», - заключил Уткин.

На прошлой неделе Соловьев пригрозил Уткину физической расправой. Он заявил, что если окажется рядом с комментатором, то «разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину».



Конфликт между Соловьевым и Уткиным начался после того, как 12 апреля спортивный комментатор в видеообращении выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать совершать все платежи на время режима самоизоляции, введенного государством.

За критику российских властей Соловьев назвал его психически больным человеком. Словесная перепалка со взаимными оскорблениями и скабрезными шутками насчет сексуальной ориентации обоих набрала обороты и перетекла в соцсети.



Ранее вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН заявил, что уголовных дел из-за перепалки Уткина и Соловьева быть не может, но должно быть общественное осуждение. Тарло также выразил сожаление, что «Уткин унизился до уровня маргинала».

