Уткин ответил на угрозу Соловьева расправиться с ним
Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, который намекнул на физическую расправу над ним и призвал оппонента «озираться по сторонам».
Уткин заявил, что не боится угроз Соловьева. «Ты угрожаешь, чтобы я боялся? Да у меня две дырки в спине от заточки. Я совершенно точно знаю, что ты только на это и можешь быть способен», - сказал комментатор в своем обращении.
Он добавил, что не собирается писать заявление в полицию, так как их, по словам Уткина, пишут на людей, а Соловьев - «субстанция».
Комментатор также заявил, что ходит по Москве без охраны, тогда как Соловьева, утверждает Уткин, сопровождают два телохранителя. Он предположил, что это связано с тем, что телеведущий положительно относится к итальянскому диктатору Бенито Муссолини.
«Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной», - заключил Уткин.
На прошлой неделе Соловьев пригрозил Уткину физической расправой. Он заявил, что если окажется рядом с комментатором, то «разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину».
Конфликт между Соловьевым и Уткиным начался после того, как 12 апреля спортивный комментатор в видеообращении выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать совершать все платежи на время режима самоизоляции, введенного государством.
За критику российских властей Соловьев назвал его психически больным человеком. Словесная перепалка со взаимными оскорблениями и скабрезными шутками насчет сексуальной ориентации обоих набрала обороты и перетекла в соцсети.
Ранее вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН заявил, что уголовных дел из-за перепалки Уткина и Соловьева быть не может, но должно быть общественное осуждение. Тарло также выразил сожаление, что «Уткин унизился до уровня маргинала».
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