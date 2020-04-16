Соловьев показал «доказательство» гомосексуальности Уткина

Соловьеву же после просмотра этого видео показалось, что отношения с мужчинами у Уткина складываются куда легче, чем с женщинами. Напомнил радиоведущий и о том, что его оппонент любит использовать гомосексуальную тематику, а также тот факт, что у Уткина нет детей.



«Нет жены, нет детей, Вася Уткин – жирный гей», - процитировал Соловьев кричалку фанатов московского «Локомотива».



Напомним, перепалка между ведущим и комментатором началась из-за заявления Уткина о «предательстве государства», когда в условиях карантина люди, платившие налоги, сидят дома за свой же счет. Соловьев в ответ назвал Уткина больным человеком, после чего они обменялись оскорблениями в соцсетях.

