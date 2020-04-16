Соловьев показал «доказательство» гомосексуальности Уткина

Ссора телеведущего Владимира Соловьева и спортивного комментатора Василия Уткина продолжает набирать обороты.

Соловьев на своем YouTube-канале намекнул на то, что его оппонент может быть представителем сексуальных меньшинств. В качестве доказательства телеведущий опубликовал видеозапись, на которой Уткин в шутку целуется со своим коллегой - комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем. (Мы не можем опубликовать видеозапись, так как оно содержит нецензурную лексику — НСН).

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Соловьеву же после просмотра этого видео показалось, что отношения с мужчинами у Уткина складываются куда легче, чем с женщинами. Напомнил радиоведущий и о том, что его оппонент любит использовать гомосексуальную тематику, а также тот факт, что у Уткина нет детей.

«Нет жены, нет детей, Вася Уткин – жирный гей», - процитировал Соловьев кричалку фанатов московского «Локомотива».

Напомним, перепалка между ведущим и комментатором началась из-за заявления Уткина о «предательстве государства», когда в условиях карантина люди, платившие налоги, сидят дома за свой же счет. Соловьев в ответ назвал Уткина больным человеком, после чего они обменялись оскорблениями в соцсетях.

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ФОТО: Скриншот видеозаписи
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