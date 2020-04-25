Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН рассказал о перспективах судебного разбирательства между Василием Уткиным и Владимиром Соловьевым из-за публичных оскорблений.
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече. «Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной», - написал Уткин в своем твиттере. «Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», - резюмировал Василий.
Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН квалифицировал высказывания спортивного комментатора Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьева оскорблением друг друга. Их выяснение отношений началось после критики Уткиным действий российских властей в связи с распространением коронавируса.
«Я думаю, это оскорбление. Оно может рассматриваться как преступление. Это словесная перепалка, взаимное оскорбление. Никаких уголовных дел, думаю, быть не может, но общественное осуждение здесь должно быть. Их поведение (Соловьева и Уткина – прим. НСН) измеряется моральными категориями – говорящего и пишущего, не составом правонарушения», - заявил адвокат.
Евгений Тарло высказал сожаление по поводу взаимной оскорбительной полемики в медийном пространстве между Уткиным и Соловьевым и отверг наличие либеральных идей в их споре.
«Мне жаль, что Уткин унизился до уровня маргинала. Можно как угодно относиться друг к другу. Но, мне кажется, это абсолютно недопустимо. Очень жаль, что часть нашей публики воспринимают это как некий либеральный вызов. Что здесь либерального? Просто мерзкое сквернословие и унижение достоинства другого человека, не имеющее никакого отношения ни к полемике, ни к журналистике. Очень жаль, что у нас такое существует, что так принято», - сказал собеседник НСН.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН обвинил комментатора Василия Уткина в психическом расстройстве из-за критики российских властей.
«Он несчастный, глубоко больной человек. На фоне тяжелой депрессии. Очевидно, человек страдает психическим расстройством, хорошо известным, как синдром Туретта. Очень жалко. Посмотрите, как он выглядит. Одинокий, несчастный, опустившийся человек. Я готов оплатить его лечение, оплатить услуги специалиста», - сказал телеведущий.
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