Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева

Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече. «Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной», - написал Уткин в своем твиттере. «Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», - резюмировал Василий.

Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН квалифицировал высказывания спортивного комментатора Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьева оскорблением друг друга. Их выяснение отношений началось после критики Уткиным действий российских властей в связи с распространением коронавируса.

«Я думаю, это оскорбление. Оно может рассматриваться как преступление. Это словесная перепалка, взаимное оскорбление. Никаких уголовных дел, думаю, быть не может, но общественное осуждение здесь должно быть. Их поведение (Соловьева и Уткина – прим. НСН) измеряется моральными категориями – говорящего и пишущего, не составом правонарушения», - заявил адвокат.