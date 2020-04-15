«Я что, рэпер?»: Соловьёв отказался от баттла с Уткиным

«А я что, рэпер? Какие батлы? С кем? С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии?» - прокомментировал Соловьёв вызов от Уткина на «честный словесный поединок», пишет «Газета.ру».

Соловьёв также назвал оппонента «несчастным, исчезнувшим из общественного поля зрения человечком, пытающимся хайпануть».

«С такими людьми не бывает баталий, их жалеют, лечат», - приводит комментарий Соловьёва РБК. Телеведущий уверен, что его оппонент деклассирован и не контролирует свою речь на фоне прогрессирующей депрессии.

Перепалка между Уткиным и Соловьёвым началась с заявления первого о «предательстве государства», которое, по его мнению, сделало недостаточно для поддержки остающихся на самоизоляции за свой счёт россиян. Телеведущий не пропустил это высказывание, сказав, что заявления «больного человека» не смогут дискредитировать российское государство. После этого они заочно обменялись оскорблениями. В конечном счёте Уткин назвал Соловьёва «маршалом пропаганды» и вызвал на Versus Battle, объяснив, что хочет унизить оппонента.

Ранее Соловьёв также критиковал людей, пересылающих друг другу видеоролики Василия Уткина, и предлагал сравнить действия российского государства во время пандемии коронавируса с тем, как поступают в других странах, пишет «Дни.ру».

