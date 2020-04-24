«Озирайся по сторонам». Появилось видео Соловьёва с угрозами Уткину
Телеведущий Владимир Соловьев выступил с угрозами физической расправы в адрес Василия Уткина. Видео с ответом спортивному комментатору размещено на YouTube-канале.
«Смотри у меня в оба и озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать, это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам», — заявил Соловьев. Он предупредил, что «разок врежет» Уткину, если окажется рядом с ним.
Телеведущий также поиздевался над полной комплекцией своего оппонента. Он заявил, что, если спортивный комментатор похудеет, то у него появится шея, которую Соловьёв готов «двумя пальцами свернуть».
«Знай, когда ты меня увидишь, никакие тебе вызовы не понадобятся. Вася, голову включи. А то вот эта рука может голову в другое положение привести. И долго ты ее потом будешь из задницы вытаскивать», — пригрозил Соловьёв. Он также назвал комментатора мерзавцем.
Приступ ярости Соловьёва вызвало новое видеообращение Уткина, опубликованное накануне. Спортивный комментатор назвал ведущего Вовкой и повторил предложение о словесном баттле. Он также заявил, что Соловьев — далекий от народа фашист, «сидящий в бункере».
В ответ на это телеведущий заявил, что с такими, как Уткин, на баттлы не ходят, а «если они оказываются в зоне досягаемости, то их по морде бьют». Соловьев также сообщил, что ведет эфиры из студии ВГТРК, а не из бункера. По словам пропагандиста, «нужно быть идиотом», чтобы заподозрить его в симпатиях к фашизму или нацизму.
Конфликт между Соловьевым и Уткиным начался после того, как 12 апреля спортивный комментатор в видеообращении выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать совершать все платежи на время режима самоизоляции, введенного государством.
За критику российских властей Соловьев назвал его психически больным человеком. Словесная перепалка со взаимными оскорблениями и кабрезными шутками насчёт сексуальной ориентации обоих набрала обороты и перетекла в соцсети.
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