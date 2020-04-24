«Озирайся по сторонам». Появилось видео Соловьёва с угрозами Уткину

Телеведущий также поиздевался над полной комплекцией своего оппонента. Он заявил, что, если спортивный комментатор похудеет, то у него появится шея, которую Соловьёв готов «двумя пальцами свернуть».

«Знай, когда ты меня увидишь, никакие тебе вызовы не понадобятся. Вася, голову включи. А то вот эта рука может голову в другое положение привести. И долго ты ее потом будешь из задницы вытаскивать», — пригрозил Соловьёв. Он также назвал комментатора мерзавцем.

Приступ ярости Соловьёва вызвало новое видеообращение Уткина, опубликованное накануне. Спортивный комментатор назвал ведущего Вовкой и повторил предложение о словесном баттле. Он также заявил, что Соловьев — далекий от народа фашист, «сидящий в бункере».

В ответ на это телеведущий заявил, что с такими, как Уткин, на баттлы не ходят, а «если они оказываются в зоне досягаемости, то их по морде бьют». Соловьев также сообщил, что ведет эфиры из студии ВГТРК, а не из бункера. По словам пропагандиста, «нужно быть идиотом», чтобы заподозрить его в симпатиях к фашизму или нацизму.