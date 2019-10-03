Утекай. Как сберечь банковские данные от злоумышленников?

«Нарастает цифровизация страны, естественно, нарастает и возможность эту цифровизацию кое-кому, кое-где обратить в свою пользу. Это не случайность, а тенденция, а тенденция требует решительных действий. С одной стороны призывают людей не хранить средства под матрасом, а пускать их в оборот на пользу экономики, с другой: господа, обеспечьте защиту! Это тема для регулятора, коим является министерство связи и массовых коммуникаций, Центробанка, и компаний, занимающихся информационной и кибербезопасностью. Нужно садиться за стол, желательно круглый, и обсуждать, как быть», — заявил эксперт.

А пока сильные мира сего решают глобальные проблемы безопасности, гражданам стоит напомнить простые правила, соблюдая которые, можно существенно снизить риски потери всего и разом. О том, как обезопасить себя в век высоких технологий, в эфире НСН рассказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

«Крупные деньги и те денежные средства, которые идут на ежедневные расходы, надо хранить отдельно. Для небольших платежей можно завести специальную карту, на неё положить сумму, потеря которой не будет для вас критичной. С неё оплачивать товары через NFC, указывать её данные на веб-сайтах и т.д. А основные средства хранить отдельно, чтобы к ним не было доступа через различные порталы. Тогда вы не потеряете все деньги сразу», — порекомендовала Наталья Касперская.

Добавим, о том, как распознать злоумышленника, подделавшего номер банка, в эфире НСН рассказал заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин. По его словам, не стоит доверять собеседнику, если он требует от вас назвать номер карты, трёхзначный код или код из смс-сообщения. Сотрудникам банка такие данные ни к чему, а передав их неизвестному, вы сами дадите ему в руки ключ к вашим накоплениям.

