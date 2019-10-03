СМИ: Украдены данные миллионов кредиток Сбербанка
В интернет попали данные 60 миллионов кредитных карт, выпущенных Сбербанком. Хакеры уже предлагают выкупить базу на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, сообщает «Коммерсант».
Издание отмечает, что в руки злоумышленников, в том числе, попали данные и неактивных карт. При этом не исключается, что в сеть утекла информация о всех без исключениях кредитках Сбербанка. Кража данных могла произойти в конце лета.
На форуме хакеры предлагают потенциальным покупателям данные на 200 клиентов, обслуживающихся в Уральском территориальном банке Сбербанка. Данные содержат подробную финансовую информацию о кредитке и проведенных операциях, а также персональные данные человека.
В самом Сбербанке накануне признали возможную утечку данных 200 клиентов и возложили ответственность на некого недобросовестного сотрудника. В организации подчеркнули, что утечка не угрожает краже денег с карт клиентов, отмечает RT.
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