СМИ: Украдены данные миллионов кредиток Сбербанка

На форуме хакеры предлагают потенциальным покупателям данные на 200 клиентов, обслуживающихся в Уральском территориальном банке Сбербанка. Данные содержат подробную финансовую информацию о кредитке и проведенных операциях, а также персональные данные человека.

В самом Сбербанке накануне признали возможную утечку данных 200 клиентов и возложили ответственность на некого недобросовестного сотрудника. В организации подчеркнули, что утечка не угрожает краже денег с карт клиентов, отмечает RT.

