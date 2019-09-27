Давят на страх. Как распознать телефонного мошенника

Собеседник НСН отметил, что банковский сотрудник никогда не будут запрашивать у вас номер карты или трехзначный код на ее оборотной стороне, код из смс или pin-код, так как банку эта информация не нужна.

Если же вас терзают сомнения, можно самостоятельно перезвонить в банк – номер телефона должен быть указан на оборотной стороне карты. При этом очень важно набирать номер именно вручную, так как если перезвонить по высветившемуся номеру, даже если он полностью соответствует номеру банка, можно дозвониться до того же самого мошенника.

В свою очередь клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал в эфире НСН, что люди становятся жертвами телефонных жуликов, просто ответив на ни к чему не обязывающий вопрос, или постеснявшись отказать в пустяковой помощи.

«Концепция, которой пользуются мошенники: нехорошо отказывать в помощи. Они зачастую просят о какой-то помощи, а людям неудобно им отказать. И это неумение говорить “нет” воспитывается опять-таки с детства. Еще одна ошибка жертв: обязанность отвечать на вопрос. Многие люди живут в концепции, что, если меня о чем-то спросили, то я обязан ответить. Все мошенники задают вопросы в надежде на то, что человек включится в это и начнет отвечать. А наша психика так устроена, что главный тот, кто задает вопрос», - сказал он.

По оценке Центробанка, только в прошлом году мошенники похитили с карт россиян 1,38 млрд рублей, а число краж перевалило за 400 тысяч.

