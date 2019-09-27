Стало известно, как мошенники подделывают номера банков

В России началась очередная волна телефонных мошенничеств: злоумышленники звонят жертвами под видом банковских работников и крадут средства с их счетов. При этом у пострадавших определяются номера телефонов, которые полностью соответствуют номерам банков. В Центробанке заявили, что в течение лета мошенники подделали 198 банковских номеров, при этом операторы, по мнению регулятора, нередко бездействуют. Сами операторы утверждают, что многие обращения ЦБ «технически некорректны», так как регулятор просит заблокировать номера, активно использующиеся банками для исходящих звонков, пишет «Коммерсант».

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, что проблема приобрела масштаб бедствия. И виной тому нерасторопность как регулятора, так и операторов.

«Все время речь шла о том, что дистанционное банковское обслуживание испытывает напряги из-за того, что мошенники изобретают новые способы пролезть в идентификацию. По-видимому, проблема принимает характер бедствия, и что с этим делать пока непонятно, потому что это техническая проблема. Сначала говорили, что похожий номер может быть. Теперь речь уже пошла, что подмена один в один. Как это может быть, ведь у оператора все фиксируется, по принятому недавно закону им приказано идентифицировать владельцев номеров? Номер же не изобретен отдельным мошенником – номер у оператора. Уверяю вас, в 9 из 10 случаев – анонимные номера, которые кое-где продолжают продавать на улице. Я когда-то называл цифру, что у нас 10 миллионов безымянных сим-карт», - сказал он.