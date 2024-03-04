«Услышат ли потерпевших?»: Вопрос УДО Ефремова решит «стечение факторов»
Выход по УДО требует значительных правовых усилий и стечения благоприятных факторов, заявил НСН юрист Иван Соловьев.
Общественный резонанс вокруг уголовного дела актера Михаила Ефремова может навредить при ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО), заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако позже РЕН ТВ со ссылкой на УФСИН России по Белгородской области сообщил, что актер не обращался в суд с ходатайством об УДО.
«Выход по УДО требует значительных правовых усилий и стечения благоприятных факторов, среди которых не последнее значение имеет мнение потерпевшего по вопросу УДО. Сторона потерпевшего также принимает участие в судебном разбирательстве по вопросу УДО. Позиция пострадавшего на практике редко учитывается. Было множество случаев, когда людей выпускали и при наличии возражений потерпевших. Не думаю, что адвокаты Ефремова не проработали данную ситуацию. С учетом общественного резонанса, активные возражения потерпевшей стороны в судебном заседании могут свести на нет все предпринятые усилия защиты», - сказал собеседник НСН.
По словам Соловьева, обе стороны пришли к консенсусу относительно возможности УДО.
«Судя по имеющейся информации, на сегодняшний день имеется консенсус относительно возможности условно-досрочного освобождения Ефремова, но последнее слово останется за судом - именно он будет оценивать всю совокупность представленной информации. Также можно предполагать, что осужденный возместил потерпевшей стороне причиненный ущерб, а его размер ее устроил», - отметил юрист.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам судебного процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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