«Услышат ли потерпевших?»: Вопрос УДО Ефремова решит «стечение факторов»

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако позже РЕН ТВ со ссылкой на УФСИН России по Белгородской области сообщил, что актер не обращался в суд с ходатайством об УДО.

«Выход по УДО требует значительных правовых усилий и стечения благоприятных факторов, среди которых не последнее значение имеет мнение потерпевшего по вопросу УДО. Сторона потерпевшего также принимает участие в судебном разбирательстве по вопросу УДО. Позиция пострадавшего на практике редко учитывается. Было множество случаев, когда людей выпускали и при наличии возражений потерпевших. Не думаю, что адвокаты Ефремова не проработали данную ситуацию. С учетом общественного резонанса, активные возражения потерпевшей стороны в судебном заседании могут свести на нет все предпринятые усилия защиты», - сказал собеседник НСН.