СМИ: Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об УДО

По информации СМИ, руководство белгородской колонии №4, где сидит Ефремов, уже направило положительную характеристику в Алексеевский суд Белгородской области, где будет приниматься окончательное решение. Бумаги должны прибыть в канцелярию уже на днях, после чего у суда есть максимум 20 дней.

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице, напоминает RT.

По итогам судебного процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

