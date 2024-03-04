СМИ: Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об УДО
Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, руководство белгородской колонии №4, где сидит Ефремов, уже направило положительную характеристику в Алексеевский суд Белгородской области, где будет приниматься окончательное решение. Бумаги должны прибыть в канцелярию уже на днях, после чего у суда есть максимум 20 дней.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице, напоминает RT.
По итогам судебного процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
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