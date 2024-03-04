СМИ: Ефремову могут отказать в УДО из-за двух взысканий

Актёру Михаилу Ефремову, с большой вероятностью, откажут в условно-досрочном освобождении, сообщает Telegram-канал «Shot».

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Источник канала заявил, что за время нахождения в ИК-4 в Белгородской области артист заработал два нарушения и взыскания за них.

Собеседник «Shot» уточнил, что они влияют на характеристику заключённого и могут сыграть решающую роль в вопросе возможного УДО, даже при наличии согласия родных погибшего по вине актёра Сергея Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство колонии №4, где сидит Ефремов, уже направило положительную характеристику в Алексеевский суд Белгородской области, где будет приниматься окончательное решение по УДО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:ОсвобождениеДТПУДОМихаил Ефремов

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