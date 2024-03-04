СМИ: Ефремову могут отказать в УДО из-за двух взысканий
Актёру Михаилу Ефремову, с большой вероятностью, откажут в условно-досрочном освобождении, сообщает Telegram-канал «Shot».
Источник канала заявил, что за время нахождения в ИК-4 в Белгородской области артист заработал два нарушения и взыскания за них.
Собеседник «Shot» уточнил, что они влияют на характеристику заключённого и могут сыграть решающую роль в вопросе возможного УДО, даже при наличии согласия родных погибшего по вине актёра Сергея Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство колонии №4, где сидит Ефремов, уже направило положительную характеристику в Алексеевский суд Белгородской области, где будет приниматься окончательное решение по УДО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru