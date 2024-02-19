Адвокат Добровинский назвал выдумкой покаянные письма Ефремова к семье Захаровых
Адвокат Александр Добровинский рассказал «Газете.Ru» о том, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, никаких писем от артиста не получала.
Накануне издание «Комсомольская правда» сообщало, что Ефремов неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего Сергея Захарова: «просил прощения у них. Искренние, большие письма».
«Я последние несколько недель на связи с семьей погибшего Сергея и спросил, насколько эта информация соответствует действительности. Маргарита Захарова сказала, что никаких писем они не получали, и единственные люди, которые обратились к семье, это друзья Михаила Ефремова. И обратились они через меня. Все остальное — чьи-то очередные выдумки. Я даже подозреваю, чьи», — сказал Добровинский.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «Радиоточке НСН», что Ефремов может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии после выборов президента РФ в марте.
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