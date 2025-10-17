Юрист считает, что Пугачеву могут лишить званий и доплат к пенсии

Российскую исполнительницу Аллу Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости, однако при заведении уголовного дела и признании ее виновной певица может потерять государственные звания и доплаты к пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, подполковника внутренней службы в отставке Елену Браун.

СМИ: Пугачева продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах

По ее словам, право на трудовую пенсию имеют все российские граждане, получившие гражданство по рождению или в порядке натурализации. При этом лишить гражданства, полученного по рождению, невозможно.

Ранее стало известно, что Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПевицаАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры