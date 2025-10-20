Пальмовое масло назвали необходимым продуктом для новорожденных
Существуют недобросовестные производители пальмового масла, но в сфере детского питания за это грозит до 15 лет тюрьмы, заявил НСН Алексей Лысяков.
Детям до полутора лет необходимо в небольших количествах потреблять пальмовое масло, если они не потребляют грудное молоко, заявил НСН независимый эксперт по детскому питанию Алексей Лысяков.
Необходимо ввести запрет на использование пальмового масла во всех детских продуктах. Об этом ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания он выразил надежду на то, что данный вопрос на контроль возьмёт «лично председатель правительства», и будет получен ответ, позволяющий рассчитывать на наведение порядка в этой сфере. Лысяков призвал изучить вопрос детальнее, чтобы не навредить детям.
«Пальмовое масло сегодня часто встречается в заменителях грудного молока, это питание до полутора лет. Но это практически единственный источник пальмитиновой кислоты, которая необходима для работы мозга. Поэтому запрет пальмового масла принесет заметный вред детям от рождения до полутора лет. Альтернатива – сливочное масло, но там другие жирные кислоты, которые будут перенапрягать организм новорожденного ребенка. Пальмовое масло в небольших количествах необходимо ребенку, если он не потребляет грудное молоко. Медицинское сообщество закрыло этот вопрос десятки лет назад», - пояснил он.
При этом он признал, что есть недобросовестные производители пальмового масла, но в сфере детского питания за это грозит до 15 лет тюрьмы.
«Есть вариант прикорма, это детки старше шести месяцев. Там необходимость пальмового масла уже не так очевидна. Исследований об однозначном вреде пальмового масла нет. Есть недобросовестные производители пальмового масла, которые недостаточно очищают этот продукт, бывают примеси, химические вещества какие-то. Но при этом у нас есть отдельная уголовная статья для производителей детского питания – до 15 лет тюрьмы. Поэтому производители используют высококачественное пальмовое масло. В целом производителей пальмового масла я не защищаю, но надо разбираться в этом вопросе, прежде чем что-то запрещать. Можно регламентировать его количество как-то, важно услышать профессиональное сообщество на этот счет», - заключил собеседник НСН.
Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила НСН, что иногда ребенок ест много жирной пищи, потому что он успокаивает себя от стресса, и в таких случаях требуется психолог.
