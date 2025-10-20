Детям до полутора лет необходимо в небольших количествах потреблять пальмовое масло, если они не потребляют грудное молоко, заявил НСН независимый эксперт по детскому питанию Алексей Лысяков.

Необходимо ввести запрет на использование пальмового масла во всех детских продуктах. Об этом ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания он выразил надежду на то, что данный вопрос на контроль возьмёт «лично председатель правительства», и будет получен ответ, позволяющий рассчитывать на наведение порядка в этой сфере. Лысяков призвал изучить вопрос детальнее, чтобы не навредить детям.