Путин освободил от должности главу упраздненного управления по зарубежным связям
Президент Владимир Путин отправил в отставку главу управления по связям с зарубежными странами. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента... по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», - отмечается в документе.
В августе Владимир Путин упразднил это управление. Кроме того, российский лидер постановил упразднить управление администрации по приграничному сотрудничеству.
Ранее президент назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.
