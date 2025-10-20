Путин освободил от должности главу упраздненного управления по зарубежным связям

Зеленский считает, что есть предпосылки для завершения конфликта с Россией РСПП: В Россию могли вернуться до половины релокантов На Пхукете утонул российский турист Экс-глава Пушкинского музея рассказала, что историческая ценность украденных в Лувре украшений превышает их ювелирную стоимость В ночь на вторник самая яркая комета года Lemmon окажется на ближайшем к Земле расстоянии