Путин освободил от должности главу упраздненного управления по зарубежным связям

Президент Владимир Путин отправил в отставку главу управления по связям с зарубежными странами. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента... по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», - отмечается в документе.

В августе Владимир Путин упразднил это управление. Кроме того, российский лидер постановил упразднить управление администрации по приграничному сотрудничеству.

Ранее президент назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ОтставкаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры