Пушилин: ВС РФ прорвали многоуровневую оборону ВСУ у Новопавловки

Российские военные разорвали линию обороны украинских войск в районе Новопавловки на красноармейском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил руководитель региона, линия была достаточно серьезной и многоуровневой, пишет RT.

«Это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов», - указал Пушилин

По его словам, ВСУ могли бы удерживать оборону там очень долго, если бы не грамотные действия российских подразделений.

Ранее Пушилин объявил, что армия России отодвигает подразделения ВСУ на линии фронта по всем направлениям на территории ДНР.

