Пушилин: ВС РФ прорвали многоуровневую оборону ВСУ у Новопавловки
Российские военные разорвали линию обороны украинских войск в районе Новопавловки на красноармейском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил руководитель региона, линия была достаточно серьезной и многоуровневой, пишет RT.
«Это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов», - указал Пушилин
По его словам, ВСУ могли бы удерживать оборону там очень долго, если бы не грамотные действия российских подразделений.
Ранее Пушилин объявил, что армия России отодвигает подразделения ВСУ на линии фронта по всем направлениям на территории ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Киеве во дворе дома взорвался автомобиль
- В России усомнились в привлекательности бриллиантов для инвестиций
- Новогодний тур на Хайнань обойдется в 100 тысяч рублей на человека
- Первая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» пройдет 27 ноября
- Пальмовое масло назвали необходимым продуктом для новорожденных
- Путин освободил от должности главу упраздненного управления по зарубежным связям
- Пушилин: ВС РФ прорвали многоуровневую оборону ВСУ у Новопавловки
- Актриса Якунина рассказала, как влюбить молодежь в театр
- Поттер стал главным тренером сборной Швеции по футболу
- Лихачева объяснила, почему российским музеям не грозит участь Лувра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru