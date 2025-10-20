«Молодежь должна быть привлечена в театр посредством тех героев, в которых они влюбляются. Это очень важно в целом – и для молодежи, и для старшего поколения. Нужно вести за собой, разговаривая с аудиторией на их языке, понимая их проблемы. В театр нужно завлекать настоящим. У молодого поколения совсем другие сейчас проблемы, другие мысли, другой образ жизни. А мое поколение – это уже немного черепахи, но поверьте, у меня очень большая аудитория молодых людей. Для меня это огромное счастье! Они приходят слушать стихи, читают мои книги. Когда вы честны, вы найдете аудиторию среди любого поколения. Театр отражает жизнь, так было всегда, в любое время», - отметила она.

По ее словам, патриотический контент сегодня как раз описывает жизнь, поэтому молодежь с удовольствием ходит на такие спектакли.

«Патриотический контент – это тоже честное отражение нашего времени. Патриотизм – это очень важно для молодежи. Они здесь родились. Патриотизм – это не красное слово, это круто! На этом фоне рождается серьезная поэзия, произведения. Когда тяжело, рождается больное и великое», - добавила актриса.

При этом Якунина призналась, что сама ходит в театр очень редко из-за работы, она посоветовала ходить «и на плохое, и на хорошее».

«Сама я хожу в театр очень редко, хотела бы ходить чаще, но я работаю 24 часа в сутки. Если бы у меня было больше времени, я бы постоянно ходила – и на плохое, и на хорошее, так как нужно смотреть все, что есть», - заключила она.

Ранее композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что каждый век несет что-то свое, однако по существу молодежь за последние 35 лет не поменялась. По его словам, несмотря на технологии, театр остается театром, а блогеры остаются блогерами.

