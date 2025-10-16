СМИ: Пугачева продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах
16 октября 202500:33
Российская исполнительница Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России, сообщают «Известия».
Делает она это с помощью банковских депозитов. Суммарный объем ее вкладов в двух банках превысил 118,7 млн рублей, а полученные проценты превысили 11,3 млн рублей.
Большая часть средств размещена в «Сбербанке» — около 116,6 млн рублей (98% всех банковских активов певицы).
В ВТБ Пугачева держит около 2,1 млн рублей.
Ранее стало известно, что Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
