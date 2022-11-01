«Квази-феминистский хайп?»: Учтут ли в УК разницу в силе при самообороне

Ранее сенатор Ольга Ковитиди предложила внести в Уголовный кодекс нормы, которые учитывали бы разницу в силе сторон по делам о превышении пределов самообороны. Речь идет о домашнем насилии в отношении женщин. Соловьев подверг критике инициативу сенатора.

«По всей видимости, госпожа Ковитиди хочет принять эстафету у экс-депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, продвигавшей закон о профилактике домашнего насилия, являвшийся калькой с западных законов, которые мужчин выставляли единственным источником издевательств. Вынося такие предложения, необходимо тщательнее изучать статистику по домашнему насилию в целом. Физические и моральные издевательства в отношении женщин составляют не более 25% от общего числа случаев домашнего насилия. Жертвами часто становятся и мужчины, и дети, и старшее поколение», — сказал Соловьев.

Также собеседник НСН отметил, что внести в закон понятие о разнице в силе невозможно.

«Сила в тот или иной момент может быть абсолютно разной. Если человек находится в какой-то стрессовой ситуации, его сила может увеличиться в десятки раз. Недаром в русском языке есть фраза: “Непонятно, откуда силы взялись”. Закон в своем нынешнем виде представляет собой квази-феминистский хайп. Можно подумать, у нас нет других проблем, кроме как мерить силы в том или ином случае домашнего насилия», — добавил юрист.

В заключение Соловьев предложил свой путь решения вопроса насилия в семье.

«Нам необходимо снижать общий градус насилия в обществе. К сожалению, так сложилось, что у нас пространство квартиры или дома воспринимается как особый мир, в котором его обитатели сами разберутся в своих взаимоотношениях, вмешиваться в это якобы не нужно. Нередко случается и так, что сегодня произошел факт домашнего насилия, а завтра женщина отзывает свое заявление. Почему? Потому что боится потерять мужа как источник дохода. Или в угоду своеобразной общественной установке, что женщине без мужика никак нельзя. Из-за подобных установок такие дела и разваливаются. Нужен другой подход, при котором любой факт домашнего насилия, любое заявление будут рассматриваться так же, как и обычное нападение в подворотне, на улице, в метро. При равном наказании и единой правоприменительной практике нам удастся добиться торжества закона», — подытожил собеседник НСН.

Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев призвал женщин не бояться жаловаться на домашнее насилие.

