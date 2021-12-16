Песков: российские законы дают возможности бороться с домашним насилием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы прикладывают усилия для более эффективной борьбы с домашним насилием, сообщает ТАСС.
По его словам, нежелательные трагические ситуации «случаются иногда», однако российские законы позволяют бороться с домашним насилием.
«Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах пострадавшим россиянкам.
Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить €370 тысяч Маргарите Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук, сообщает RT.
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