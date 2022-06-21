Профсоюз полиции России призвал женщин не бояться жаловаться на домашнее насилие

Женщины зачастую не обращаются с заявлениями в полицию в случаях домашнего насилия, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Не надо бояться, надо подавать такие заявления, потому что среди мужчин, это ужасно, есть такие, кто может руку поднять, выгнать из дома ночью с ребенком. Это на самом деле так, мне приходилось встречаться с потерпевшими и подозреваемыми. Буквально в этом году уже в двух колониях был, это ужасно. Этого не должно быть, будет повышаться градус ответственности», - отметил он.

По его словам, по статистике МВД, в прошлом году число случаев домашнего насилия сократилось на 9%, но здесь не следует забывать о латентной преступности, а также нежелании женщин доводить дело до суда.

Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за нанесения побоев для тех, кто уже был судим за преступления, совершенные с применением насилия. Теперь при повторном нанесении побоев (совершенные в третий и более разы) преступнику грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы до одного года либо ограничение свободы на тот же срок или арест на срок до шести месяцев.

