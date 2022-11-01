В России предложили расширить допустимые пределы самообороны

По словам Ковитиди, многие убийства случаются на фоне длительного домашнего насилия в отношении женщин, и те превышают пределы самообороны, защищая себя и детей от побоев. Сенатор указала, что в таких случаях следует учитывать, что одна сторона слабее физически.

«Сейчас существует запрос гражданского общества пересмотреть действующую редакцию ст. 37 Уголовного кодекса ("Необходимая оборона". - НСН). Мы знаем, что в Госдуме находится такой законопроект, который получил отрицательное заключение правительства и Верховного суда. Однако если такой запрос гражданского общества есть, то нужно находить компромисс», — заявила Ковитиди.

Как отметила сенатор, более 92% дел о превышении пределов необходимой обороны переквалифицируют на более тяжкие формы, и необходимы изменения, чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем. Ковитиди подчеркнула, что нередко превышение допустимой обороны — «единственный гарантированный вариант пресечения вреда, который может быть причинен женщине».

Для рассмотрения этого вопроса необходимо создать рабочую группу.

