Юрист: Лайк под постом с дискредитацией ВС РФ должен быть наказуем
Если человек поставил лайк на определенный пост, значит он одобряет информацию, которая там отражена, двоякого толкования этому быть не может, отметил в эфире НСН Иван Соловьев.
Лайки постов в соцсетях, дискредитирующих армию России, свидетельствуют о положительном восприятии материала читателем, а оно в свою очередь означает поддержку такой информации, объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с НСН.
Накануне депутат от «Новых людей» Антон Ткачев сообщил, что депутаты подготовили законопроект о запрете привлекать гражданина к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях. Он объяснил, что предлагается дополнить статью Административный кодекс о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии. По словам Ткачева, лайк – это не злостное планируемое преступление, и иногда люди ставят их случайно или не вчитываясь в текст поста. Иван Соловьев отметил, что лайк всегда означает поддержку материала.
«Количество лайков отражает положительное восприятие материала читателями. Кроме того, лайки возможно персонифицировать, то есть узнать, что за человек положительно оценил тот или иной материал. Конечно, в том случае, если профиль не анонимный или вовсе поддельный. Поэтому, анализируя данную инициативу, необходимо исходить из того факта, что реакции читателей - неотъемлемая часть публикации. Порой даже более важная, чем сам материал. Ведь если там содержится ложь или провокация, или незаконные призывы, то положительное отношение к нему означает поддержку такой информации или идей. И двоякого толкования здесь быть не может», - сказал Соловьев.
Он сравнил лайк с голосованием за определенную инициативу. По словам Соловьева, предложение «Новых людей» не должно быть поддержано в нынешних условиях.
«Это как голосование за ту или иную инициативу. Есть голос за - это лайк. Если его нет, то человек против или воздержался. Поэтому в условиях ожесточенного информационного противостояния и гибридной войны, такие инициативы опасны и не могут быть поддержаны. Сейчас не время для вкусовщины и самопиара», - резюмировал Соловьев.
Так, после начала спецоперации на Украине были случаи, когда россиян привлекали к ответственности за лайки. Например, в ноябре 2022 года Константин Зубчук из Хабаровского края получил штраф в 15 тысяч рублей за «класс» к видеозаписи YouTube-канала «Обманутый россиянин». А в январе этого года жительницу Читы Нелли Лосеву оштрафовали на 30 тысяч рублей за «класс» сообщению о гибели мобилизованных, сообщает НСН.
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