Юрист: Лайк под постом с дискредитацией ВС РФ должен быть наказуем

Накануне депутат от «Новых людей» Антон Ткачев сообщил, что депутаты подготовили законопроект о запрете привлекать гражданина к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях. Он объяснил, что предлагается дополнить статью Административный кодекс о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии. По словам Ткачева, лайк – это не злостное планируемое преступление, и иногда люди ставят их случайно или не вчитываясь в текст поста. Иван Соловьев отметил, что лайк всегда означает поддержку материала.

«Количество лайков отражает положительное восприятие материала читателями. Кроме того, лайки возможно персонифицировать, то есть узнать, что за человек положительно оценил тот или иной материал. Конечно, в том случае, если профиль не анонимный или вовсе поддельный. Поэтому, анализируя данную инициативу, необходимо исходить из того факта, что реакции читателей - неотъемлемая часть публикации. Порой даже более важная, чем сам материал. Ведь если там содержится ложь или провокация, или незаконные призывы, то положительное отношение к нему означает поддержку такой информации или идей. И двоякого толкования здесь быть не может», - сказал Соловьев.

Он сравнил лайк с голосованием за определенную инициативу. По словам Соловьева, предложение «Новых людей» не должно быть поддержано в нынешних условиях.