В очереди у Крымского моста стоят почти 1,9 тысячи машин

1890 автомобилей находятся в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщает информационный центр по автодорогам о ситуации на переправе.

По его данным, на 15:00 мск в очереди на ручной досмотр перед мостом со стороны Тамани ожидают 1096 машин. Время ожидания - свыше трех часов.

«В очереди... со стороны Керчи находится 794 транспортных средства. Время ожидания более трех часов», - отметили в информцентре.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 17 августа российские силы ПВО перехватили и ликвидировали над территорией страны 46 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

