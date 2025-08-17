В очереди у Крымского моста стоят почти 1,9 тысячи машин
1890 автомобилей находятся в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщает информационный центр по автодорогам о ситуации на переправе.
По его данным, на 15:00 мск в очереди на ручной досмотр перед мостом со стороны Тамани ожидают 1096 машин. Время ожидания - свыше трех часов.
«В очереди... со стороны Керчи находится 794 транспортных средства. Время ожидания более трех часов», - отметили в информцентре.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 17 августа российские силы ПВО перехватили и ликвидировали над территорией страны 46 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы в нью-йоркском Бруклине
- В очереди у Крымского моста стоят почти 1,9 тысячи машин
- Московская пенсионерка лишилась четырех квартир из-за мошенников
- «Дни рождения собак и поминки»: Группа «Вирус!» рассказала о своих необычных выступлениях
- ФСБ заявила о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС
- Путин рассказал Лукашенко об итогах недавней встречи с Трампом
- СМИ: Канцлер Германии примет участие во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне
- Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
- СМИ: Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России
- Юта: Песня «Офицеры» Олега Газманова должна быть в школьной программе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru