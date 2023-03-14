В Госдуме предложили запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

Депутаты фракции «Новые люди» направят на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях. Об этом сообщил член комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев.

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«Российскую армию нельзя дискредитировать лайком», - заявил депутат.

По словам Ткачева, партия предлагает дополнить статьи КоАП о дискредитации российской армии, обозначив, что выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях не несёт за собой ничего преступного.

Он отметил, что лайк в социальных сетях не является преступлением, а люди иногда и вовсе случайно его ставят. Депутат также подчеркнул позицию фракции, согласно которой выписывать штрафы за эмоции неприемлемо.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы.

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ФОТО: РИА Новости
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