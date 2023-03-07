«Яблоко» предложило амнистировать осужденных за дискредитацию армии

Фракция партии «Яблоко» внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления об амнистии, предусматривающего прекращение дел по статьям УК РФ о фейках об армии, дискредитации вооруженных сил и призывах к санкциям против России.

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Также предлагается амнистировать осужденных к наказаниям, несвязанным с лишением свободы, условно осужденных и лиц с отсроченным наказанием и условно-досрочно освобожденных.

Руководитель фракции «Яблоко» в столичной думе Максим Круглов надеется, что проект будет поддержан и «милосердие окажется выше политических расхождений».

Ранее Союз журналистов России (СЖР) заявил, что собирается добиваться отмены уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. При этом он допустил, что во время проведения спецоперации ограничение свободы прессы.

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ФОТО: Мосгордума
ТЕГИ:СпецоперацияАмнистияМосгордума
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