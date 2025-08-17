СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы в нью-йоркском Бруклине

В сообщении газеты говорится, что трое погибли и восемь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой несколькими злоумышленниками возле ресторана в Бруклине.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы, однако информация об их состоянии на данный момент отсутствует. Полиция установливает личности подозреваемых.

В конце июля в Нью-Йорке мужчина с винтовкой расстрелял людей в офисном здании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

