Путин переговорил с президентами Казахстана и Узбекистана

По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин проинформировал Токаева о результатах российско-американской встречи в верхах, прошедшей на Аляске. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, поздравил российского лидера с успешным проведением переговоров, которые были нацелены на долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Также стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в энергетической сфере.

В сообщении пресс-службы Мирзиёева отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы международной и двусторонней повестки. Президент России проинформировал лидера Узбекистана о ключевых результатах российско-американского саммита, состоявшегося 15 августа в городе Анкоридж.

Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Путин рассказал Лукашенко об итогах недавней встречи с Трампом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».