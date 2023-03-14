Госдума ввела ответственность за дискредитацию добровольцев СВО

Госдума приняла закон, который будет защищать добровольцев СВО от дискредитации.

В частности, гражданам, дискредитирующим ВС РФ и добровольцев, грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Отмечается, что штраф будет налагаться в случае, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уголовное наказание предусматривает до 15 лет колонии.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Военная ОперацияГосдума
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